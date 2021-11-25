Под Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых
Около 18:25 на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также ранены еще 5 человек.
Источник: сообщение полиции Харьковской области с комментарием в.в.о. начальника следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова, "Суспільне Харків", местное издание "057.ua"
Прямая речь Болвинова: "Около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Nubira", который двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем "MAN" с полуприцепом, который двигаля по Кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
После столкновения транспортных средств автомобиль "MAN" с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.
Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем "Suzuki СХ-4", который в это время также находился на встречной полосе движения".
Детали: Грузовой автомобиль MAN раздавив такси под своим весом. Ребёнок 3-4 лет, его бабушка и водитель такси погибли.
Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.
Около 21:20 разрушенное такси извлекли из-под грузовика.
Полицейские задержали 41-летнего водителя фуры MAN.
Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"
Водителю фуры грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять авто.
Предыстория:
- Недавно избранный мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что причиной большого количества ДТП в городе являются "хорошие дороги",
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infinity на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
- На той же неделе произошло еще одно смертельное ДТП на том же месте – водитель Infiniti сбила насмерть пешехода.