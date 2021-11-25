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Под Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Четверг, 25 ноября 2021, 20:54
Место столкновения. Фото: полиция Харьковской области

Около 18:25 на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также ранены еще 5 человек.

Источник: сообщение полиции Харьковской области с комментарием в.в.о. начальника следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова, "Суспільне Харків", местное издание "057.ua

Прямая речь Болвинова: "Около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Nubira", который двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем "MAN" с полуприцепом, который двигаля по Кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль "MAN" с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем "Suzuki СХ-4", который в это время также находился на встречной полосе движения".

Детали: Грузовой автомобиль MAN раздавив такси под своим весом. Ребёнок 3-4 лет, его бабушка и водитель такси погибли.

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.

Около 21:20 разрушенное такси извлекли из-под грузовика.

Полицейские задержали 41-летнего водителя фуры MAN.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"

Водителю фуры грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять авто.

 
Фото: полиция Харьковской области
 
Фото: полиция Харьковской области

Предыстория: 

  • Недавно избранный мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что причиной большого количества ДТП в городе являются "хорошие дороги",
  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infinity на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
  • На той же неделе произошло еще одно смертельное ДТП на том же месте – водитель Infiniti сбила насмерть пешехода.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковХарьковская область
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