Под Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Около 18:25 на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также ранены еще 5 человек.

Источник: сообщение полиции Харьковской области с комментарием в.в.о. начальника следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова, "Суспільне Харків", местное издание "057.ua"

Прямая речь Болвинова: "Около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Nubira", который двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем "MAN" с полуприцепом, который двигаля по Кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль "MAN" с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем "Suzuki СХ-4", который в это время также находился на встречной полосе движения".

Детали: Грузовой автомобиль MAN раздавив такси под своим весом. Ребёнок 3-4 лет, его бабушка и водитель такси погибли.

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.

Около 21:20 разрушенное такси извлекли из-под грузовика.

Полицейские задержали 41-летнего водителя фуры MAN.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"

Водителю фуры грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять авто.

Фото: полиция Харьковской области

Фото: полиция Харьковской области

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