Главнокомандующий ВСУ заверил, что наступления Украины на Донбасс не будет

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак обнародовал заявление об агрессивных действиях российской федерации в инфопространстве, в котором объяснил, что Россия, используя запугивание и шантаж применения военной силы, искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей.

Источник: заявление Хомчака, которое обнародовало Министерство обороны

Прямая речь Хомчака: "Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы" подготовку Украины к наступлению на Донбасс "не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля.

Высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетное. Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан.

Используя запугивания и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления".

Детали: Хомчак отметил, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

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