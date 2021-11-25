Сенаторы США призывают увеличить военную помощь Украине до $350 млн
Два сенатора Соединенных Штатов предлагают увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.
Источник: Politico
Детали: Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках обсуждаемого в Сенате ежегодного законодательства об оборонной политике.
Речь идет об увеличении финансирования с 300 миллионов долларов до 350, 125 (против 75 ранее запланированных), из которых, по информации издания, пойдут на летальное оружие для Украины.
"Я призываю оказать (Украине – ред.) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы – сказала Портман в среду. – Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину".
Напомним:
- Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
- Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.
- Позже сумму на вооружение для Украины предложили повысить до 300 млн. долларов.