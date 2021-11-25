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Сенаторы США призывают увеличить военную помощь Украине до $350 млн

Четверг, 25 ноября 2021, 06:44
фото: Getty Images

Два сенатора Соединенных Штатов предлагают увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Источник: Politico

Детали: Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках обсуждаемого в Сенате ежегодного законодательства об оборонной политике.

Речь идет об увеличении финансирования с 300 миллионов долларов до 350, 125 (против 75 ранее запланированных), из которых, по информации издания, пойдут на летальное оружие для Украины.

"Я призываю оказать (Украине – ред.) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы – сказала Портман в среду. – Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину".

Напомним: 

  • Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
  • Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.
  • Позже сумму на вооружение для Украины предложили повысить до 300 млн. долларов.

Темы: СШАоружие
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