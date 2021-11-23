В Украине 18 областей и Киев в "красной" зоне – Минздрав

По состоянию на 22 ноября в Украине ни в одной из областей не превышена загруженность коек с кислородом для больных на коронавирус.

Источник: данные Минздрава

Детали: В настоящее время 18 регионов и Киев находятся в красной зоне эпиднебезопасности.

В "оранжевой" зоне Закарпатья, Полтавской и Харьковской областей.

В желтой зоне Covid-19 Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области.

В то же время по состоянию на 22 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 63,6, при "норме" 60 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций превышен в 17 регионах и столице, однако, в пределах нормы, во всех областях динамика госпитализаций.

Предыстория:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина.

19 ноября Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных на коронавирус, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, больных Covid-19.

Ляшко также заявил, что в министерстве хотят ужесточить карантинные ограничения в "желтых зонах".

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