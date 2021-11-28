В Киеве почтили память Павла Шеремета

В Киеве проходит акция памяти убитого журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета – 28 ноября ему исполнилось бы 50 лет.

Источник: УП

Детали: В акции принимают участие белорусские и украинские журналисты, друзья Павла, другие небезразличные.

Они собрались возле памятника Шеремету на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где и погиб журналист.

В частности, на акции выступили главный редактор УП Севгиль Мусаева и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Справка: Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске.

Журналист работал в трех странах – Беларуси, России и Украине. После его ареста в Беларуси за критические материалы в 1997 году был вынужден уехать в Россию. Позже Шеремета лишили белорусского гражданства.

С 1998 г. журналист строил профессиональную карьеру в России, работал на ведущих российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть Первый телеканал, потому что не захотел мириться с цензурой и давлением.

С 2012 года Шеремет жил и работал в Киеве: был автором и ведущим программы в формате late-night-show "На ночь с Павлом Шереметом", вел утреннее шоу на украинском "Радио Вести", публиковался в "Украинской правде", а с 2014 стал исполнительным директором издания. Занимался развитием школы журналистики при "Украинской правде".