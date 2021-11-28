У Києві вшановують пам'ять Павла Шеремета

У Києві проходить акція пам'яті вбитого журналіста, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета – 28 листопада йому б виповнилося 50 років.

Джерело: УП

Деталі: В акції беруть участь білоруські та українські журналісти, друзі Павла, інші небайдужі.

Вони зібралися біля пам'ятника Шеремету на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де й загинув журналіст.

Зокрема, на акції виступили головний редактор УП Севгіль Мусаєва та заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

Довідка: Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську.

Журналіст працював у трьох країнах – Білорусі, Росії та Україні. Після його арешту в Білорусі за критичні матеріали в 1997 році був змушений виїхати до Росії. Пізніше Шеремета позбавили білоруського громадянства.

З 1998 року журналіст будував професійну кар'єру в Росії, працював на провідних російських телеканалах як автор документальних фільмів та спецпроєктів. Але в кінці 2000-х він змушений був покинути Перший телеканал, бо не захотів миритися з цензурою і тиском.

З 2012 року Шеремет жив і працював у Києві: був автором і ведучим програми в форматі late-night-show "Проти ночі з Павлом Шереметом", вів ранкове шоу на українському "Радіо Вести", публікувався в "Українській правді", а з 2014 став виконавчим директором видання. Займався розвитком школи журналістики при "Українській правді".

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