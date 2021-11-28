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У Києві вшановують пам'ять Павла Шеремета

Неділя, 28 листопада 2021, 17:23
фото УП

У Києві проходить акція пам'яті вбитого журналіста, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета – 28 листопада йому б виповнилося 50 років.

Джерело: УП

 

Деталі: В акції беруть участь білоруські та українські журналісти, друзі Павла, інші небайдужі.

Вони зібралися біля пам'ятника Шеремету на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де й загинув журналіст.

Зокрема, на акції виступили головний редактор УП Севгіль Мусаєва та заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

 
 

Довідка: Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську.

Журналіст працював у трьох країнах – Білорусі, Росії та Україні. Після його арешту в Білорусі за критичні матеріали в 1997 році був змушений виїхати до Росії. Пізніше Шеремета позбавили білоруського громадянства.

З 1998 року журналіст будував професійну кар'єру в Росії, працював на провідних російських телеканалах як автор документальних фільмів та спецпроєктів. Але в кінці 2000-х він змушений був покинути Перший телеканал, бо не захотів миритися з цензурою і тиском.

З 2012 року Шеремет жив і працював у Києві: був автором і ведучим програми в форматі late-night-show "Проти ночі з Павлом Шереметом", вів ранкове шоу на українському "Радіо Вести", публікувався в "Українській правді", а з 2014 став виконавчим директором видання. Займався розвитком школи журналістики при "Українській правді".

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу. 4 серпня суд розпорядився зняти з Юлії Кузьменко електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.
  • 27 вересня 2021 року Антоненку призначили нічний домашній арешт замість цілодобового. Суд також продовжив на 2 місяці дію запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваної Юлії Кузьменко та дію особистого зобов’язання для підозрюваної Дугарь.

Українська правда
Теми: Справа Шереметаакції


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