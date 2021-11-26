Зеленский заявил, что не согласился на план Бурбы по "вагнеровцам" и что стыдно за разведку

Президент Владимир Зеленский рассказал о ключевом разговоре с бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой о спецоперации по задержанию вагнеровцев, после которой понял, что ее разрешать нельзя.

Источник: Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

Прямая речь: "Приходит товарищ Бурба... и говорит, что он предлагает. У меня был один вопрос, я ему прямо его задал: "Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать? – Нет. – Понял".

Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю: "Хочу знать. Самолет турецких авиалинии, вылетающий из Минска, – там будут обычные люди, граждане Турции и не только, более ста человек. Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет – может быть? Может. А может быть, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? Даже лучше: мы будем обвинять в этом других (якобы ответил Бурба – УП).

Я сказал, что это не наша операция, она не продумана подробно, я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если люди не пострадают".

Детали: По словам Зеленского, когда Бурба вышел из Офиса президента, он сказал, что после Америки Бурба хочет поссорить Зеленского с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и втянуть Украину в огромный скандал с Турцией.

Прямая речь: "Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи! Как он нам помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену.

Поэтому я и говорю: мы не проводили эту операцию, нас втянули. И так и было.

Не самолетом, автобусом они заехали в Минск, их поселили в санаторий возле Лукашенко. Когда он (Бурба – УП) понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией, он решил слить эту информацию через средства массовой информации Украины. Он ее слил.

Я больше не хотел встречаться с этим человеком, который не разведчик нашего государства. Вот и все.

Секретарь ему что-то сказал? Все мои распоряжения письменные! Какое распоряжение? Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? У него нет полномочий. Как он его слушался (Бурба Ермака – УП)?".

Детали: Президент сказал журналисту Савику Шустеру, что ему просто надоела эта история, и когда СМИ начали "защищать таких людей" – получается откровенный разговор.

Прямая речь Зеленского: "Я уж вам не говорю, как русские отреагировали на это, какую информацию я получил, как они радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, "выдающихся разведчиков Украины". Мне стыдно. Мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило".

Предыстория:

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.

В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

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