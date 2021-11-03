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Рада готовится назначить 4 министров в четверг

Среда, 3 ноября 2021, 18:54
Фото из Facebook Верховной Рады

В четверг 4 ноября на пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены кадровые назначения четырех министров.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Речь идет о:

- назначении Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;

- назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- назначении Рябикина Павла Борисовича министром по стратегическим отраслям промышленности Украины;

- назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

Также в повестке дня парламента – рассмотрение 16 правительственных законопроектов.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев сообщил, что в четверг в 10:00 в парламенте ждут президента.

Кандидатуру министра обороны Алексея Резникова выдвинул Владимир Зеленский как главнокомандующий.

Предыстория:

  • Кадровые изменения в Кабинете министров обсуждались уже два месяца.
  • 3 ноября Верховная Рада поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского, отставки первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана.
  • Президент Владимир Зеленский предложил парламенту назначить Алексея Резникова министром обороны, а фракция "Слуга народа" выдвинула главного таможенника Павла Рябикина на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко из Офиса президента на первую вице-премьера – министра экономики, нардепа Ирину Верещук на должность вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • Вместо Юлии Свириденко заместителем главы Офиса президента будет бывший гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма, сообщил один из чиновников в команде президента.
  • Выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Кабинет министров временно возложил на Руслана Стрельца, который был заместителем министра Абрамовского по цифровым трансформациям.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министровкадры
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