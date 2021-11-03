Рада готовится назначить 4 министров в четверг

В четверг 4 ноября на пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены кадровые назначения четырех министров.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Речь идет о:

- назначении Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;

- назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- назначении Рябикина Павла Борисовича министром по стратегическим отраслям промышленности Украины;

- назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

Также в повестке дня парламента – рассмотрение 16 правительственных законопроектов.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев сообщил, что в четверг в 10:00 в парламенте ждут президента.

Кандидатуру министра обороны Алексея Резникова выдвинул Владимир Зеленский как главнокомандующий.

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