Рада готовится назначить 4 министров в четверг
В четверг 4 ноября на пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены кадровые назначения четырех министров.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Детали: Речь идет о:
- назначении Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;
- назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- назначении Рябикина Павла Борисовича министром по стратегическим отраслям промышленности Украины;
- назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.
Также в повестке дня парламента – рассмотрение 16 правительственных законопроектов.
Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев сообщил, что в четверг в 10:00 в парламенте ждут президента.
Кандидатуру министра обороны Алексея Резникова выдвинул Владимир Зеленский как главнокомандующий.
Предыстория:
- Кадровые изменения в Кабинете министров обсуждались уже два месяца.
- 3 ноября Верховная Рада поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского, отставки первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана.
- Президент Владимир Зеленский предложил парламенту назначить Алексея Резникова министром обороны, а фракция "Слуга народа" выдвинула главного таможенника Павла Рябикина на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко из Офиса президента на первую вице-премьера – министра экономики, нардепа Ирину Верещук на должность вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Вместо Юлии Свириденко заместителем главы Офиса президента будет бывший гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма, сообщил один из чиновников в команде президента.
- Выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Кабинет министров временно возложил на Руслана Стрельца, который был заместителем министра Абрамовского по цифровым трансформациям.