Зеленский подал в Раду кандидатуру нового министра обороны

Парламент получил представление президента Владимира Зеленского на назначение уволенного ныне вице-премьера Алексея Резникова министром обороны.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм

Прямая речь: "В Верховную Раду поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины".

Что предшествовало: Верховная Рада 341 голосом уволила с должности главу Минобороны Андрея Тарана.

Напомним: Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Резникова выдвинут на должность министра обороны, поскольку он "заработал хорошую репутацию среди международных партнеров".

При этом глава фракции отмечал, что у нынешнего руководителя Минобороны Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья, в том числе".