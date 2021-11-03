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Рада уволила вице-премьера Резникова

Среда, 3 ноября 2021, 13:38
Фото minre.gov.ua

Верховная Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Источник: заседание парламента 3 ноября

Детали: За такое решение проголосовали 329 депутатов.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министровМВОТувольнение
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