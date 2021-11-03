Рада уволила вице-премьера Резникова
Среда, 3 ноября 2021, 12:38
Верховная Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
Источник: заседание парламента 3 ноября
Детали: За такое решение проголосовали 329 депутатов.
Предыстория:
- 1 ноября Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
- По данным источников "Украинской правды", команда президента хотела назначить Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а его в Кабмине заменить нардепом Ириной Верещук.
- Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Резникова – на министра обороны.
Ирина Балачук, УП