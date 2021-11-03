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Путин анонсировал новые ракеты в российской армии

Среда, 3 ноября 2021, 17:55
Путин анонсировал новые ракеты в российской армии
фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.

Источник: Путин на совещании по оборонной тематике, его слова передает ТАСС

Прямая речь: "Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России".

Детали: Он добавил, что проводимые испытания также "убедительно подтвердили уникальные характеристики" лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Почему это важно: Недавно несколько западных изданий сообщили, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. В частности, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые это подтверждают.

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Темы: ПутиноружиеармияВооруженные силыРосcия
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