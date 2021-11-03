Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в декабре-январе контингент российских войск на границе с Украиной может возрасти.
Источник: Анна Маляр в эфире канала "Украина 24"
Прямая речь: "Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, и вокруг границы, и на временно оккупированной территории постоянно дислоцируется плюс-минус около 90 тысяч человек".
Эта цифра то уменьшается, то увеличивается, то есть мы постоянно это движение наблюдаем…
И то движение, которое происходит сейчас, это не первый раз… Оно типично для войны, которая происходит сейчас…
На данный момент информация, которой мы руководствуемся, это информация разведки…
…Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка гласит, что именно в этот период планируется увеличение контингента.
…Сейчас это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны".
Предыстория:
- Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post.
- В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
- Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.