По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в декабре-январе контингент российских войск на границе с Украиной может возрасти.

Источник: Анна Маляр в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, и вокруг границы, и на временно оккупированной территории постоянно дислоцируется плюс-минус около 90 тысяч человек".

Эта цифра то уменьшается, то увеличивается, то есть мы постоянно это движение наблюдаем…

И то движение, которое происходит сейчас, это не первый раз… Оно типично для войны, которая происходит сейчас…

На данный момент информация, которой мы руководствуемся, это информация разведки…

…Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка гласит, что именно в этот период планируется увеличение контингента.

…Сейчас это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны".

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