Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: Кремень в facebook

Прямая речь: "Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов".

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания.

Это такие населенные пункты как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие.

Многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона".

Детали: Уполномоченный напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов исполняются на государственном языке.