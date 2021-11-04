Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"

Четверг, 4 ноября 2021, 02:50
фото: uapress

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: Кремень в facebook

Прямая речь: "Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов".

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания.

Это такие населенные пункты как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие.

Многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона".

Детали: Уполномоченный напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов исполняются на государственном языке.

Украинская правда
Темы: язык
powered by lun.ua
Главное сегодня

CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины

Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

Все новости...
язык
"Маск летает в космос, а мы мочим тряпочки в ведерко у доски". Что не так с преподаванием украинского – объясняет Артур Пройдаков
Украинский язык стал официальным в одном из городов Бразилии
В Молдове официально вводят феминитивы для профессий, в том числе на русском языке
Последние новости
05:00
Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных
03:50
Австрия ввела ограничения для непривитых
02:49
CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины
01:40
Аваков заявил, что нужно иметь сценарий на случай смерти Путина
00:40
США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
22:07
На новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для COVID-вакцинированных
Все новости...