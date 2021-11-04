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Ученики вернутся в школы Киева после улучшения ситуации с Covid – Кличко

Четверг, 4 ноября 2021, 12:55
Виталий Кличко в Киевсовете, фото с kyivcity.gov.ua

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столичные школы пока продолжат учиться дистанционно из-за волны Covid-19, так как дети стали больше болеть и есть летальный случай среди школьников.

Источник: Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета 4 ноября

Прямая речь: "Школьники пока на дистанционном обучении, потому что многие дети болеют в эту волну, и многие болеют тяжело. Я только что сказал: у нас, к сожалению, есть летальные случаи среди детей. Поэтому учащиеся вернутся в школу после улучшения эпидемиологической ситуации.

И мы все надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Важно сегодня удержать ситуацию, потому что речь идет, прежде всего, о здоровье и жизни людей".

Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе мальчик 8 лет.

В Киеве с 1 ноября для невакцинированных введены более жесткие карантинные ограничения, характерные для красной зоны эпидемической опасности, а школам приказано перейти на дистанционную форму обучения до улучшения эпидситуации.

Алена Рощенко, УП
Темы: КиевдетиобразованиеCovid-2019Виталий Кличко
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