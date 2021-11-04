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Вице-премьер Верещук о реинтеграции Донбасса: Нужна мягкая сила

Четверг, 4 ноября 2021, 13:44
Вице-премьер Верещук о реинтеграции Донбасса: Нужна мягкая сила
Ирина Верещук в кулуарах ВР. фото с FB "Слуги народа"

Новоназначенный вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что в вопросе реинтеграции Донбасса будет использовать принцип "мягкой силы".

Источник: Верещук в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 4 ноября

Прямая речь: "Для этого нужна мягкая сила. Нам нужно демонстрировать и делать все, чтобы люди чувствовали, что они нужны нашему государству, что они здесь хозяева, неважно, из Львова или из Краматорска, Донецка или Луганска – мы все украинцы.

Я искренне надеюсь, что эта мягкая сила сработает. Я говорю о реинтеграции, потому что деоккупация - это к нашу армии, это другая стратегия".

Детали: Верещук отметила, что на следующей неделе планирует поехать на Донбасс – общаться с людьми.

Также в следующую среду она должна присоединиться к работе Трехсторонней контактной группы. Там вице-прмьер планирует сосредоточиться на решении гуманитарных аспектов.

Что предшествовало: 4 ноября Верховная Рада назначила нардепа "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Валентина Романенко, УП

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Темы: МВОТКабинет министровДонбассМинские соглашения
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