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Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде

Четверг, 4 ноября 2021, 15:49
давид арахамия, фото с его фейсбук-страницы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех человек в парламенте, заявляющих, что не будут вакцинироваться. Они все трое из монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

Источник: комментарий Арахамии журналистам

Прямой язык Арахамии: "У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию.

Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику (вакцинированных в парламенте – ред.).

Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да".

Детали: После этого Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.

Справка: Парламент на днях принял постановление, согласно которому в Раду можно будет зайти только вакцинированным или с отрицательным тестом.

Напомним:

Роман Петренко, УП
Темы: Арахамия вакцинациякоронавирус
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