Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: Киевская областная государственная администрация, комментарий Шахова УП

Дословно: "В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести".

Детали: Первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат группы "Довіра" Сергей Шахов.

Сначала в комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Однако позже нардеп позвонил в редакцию, извинился и сказал, что после разговора с журналистом УП разговаривал с представителем клиники и ему уточнили, что коронавирус обнаружили не у его сестры, а у жены.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и сестра нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.

В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).

Что было раньше: По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области (речь идет о Шахове и его жене).

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