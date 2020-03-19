Коронавирус в Киевской области обнаружили у родственницы нардепа Шахова

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Четверг, 19 марта 2020, 12:41

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: Киевская областная государственная администрация

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
  • Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Темы: Covid-2019 коронавирус Киевская область Верховная Рада


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