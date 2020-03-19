Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова
Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Источник: Киевская областная государственная администрация, комментарий Шахова УП
Дословно: "В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести".
Детали: Первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат группы "Довіра" Сергей Шахов.
Сначала в комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Однако позже нардеп позвонил в редакцию, извинился и сказал, что после разговора с журналистом УП разговаривал с представителем клиники и ему уточнили, что коронавирус обнаружили не у его сестры, а у жены.
Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.
По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и сестра нардепа. Вся семья Шахова изолирована.
Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.
В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).
Что было раньше: По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области (речь идет о Шахове и его жене).
Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.
- В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.
- По словам президента Владимира Зеленского, все, кто контактировал с Шаховым, установленные и будут протестированы. Им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.