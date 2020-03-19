Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: Киевская областная государственная администрация

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