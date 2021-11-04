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Захват Кабмина с гранатой: суд отпустил подозреваемого ветерана под домашний арест

Четверг, 4 ноября 2021, 17:10
Захват Кабмина с гранатой: суд отпустил подозреваемого ветерана под домашний арест
фото с Facebook Беспалого

Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест ветерана Владимиру Прохничу, который в августе 2021 года угрожал взорвать гранату в помещении Кабинета министров.

Источник: адвокат Прохнича Тарас Беспалый в Facebook, представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение на подготовительном заседании 4 ноября приняла судья Печерского районного суда Вита Бортницкая.

Суд признал, что оснований содержать под стражей мужчину, который признал свою вину, имеет крепкие социальные связи, имеет также проблемы со здоровьем, нет.

Максимец уточнила, что суд назначил обвинительный акт для рассмотрения и назначил первое заседание на 28 декабря.

Что предшествовало: Как отмечали правоохранители, в ходе досудебного расследования Прохнич объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся. По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Предыстория:

  • Утром 4 августа 2021 года неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожаел ее подорвать.
  • Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк – это помогло задержать правонарушителя.
  • Задержанным оказался Владимир Прохнич - бывший боец "Айдара", член общественной организации "Бучанская стража".
  • В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой, – под обращением, в частности, подписалась министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
  • 6 августа суд избрал Прохничу меру пресечения - заключение под стражу.

Украинская правда

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Темы: Киевсуд
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