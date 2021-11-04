Захват Кабмина с гранатой: суд отпустил подозреваемого ветерана под домашний арест

Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест ветерана Владимиру Прохничу, который в августе 2021 года угрожал взорвать гранату в помещении Кабинета министров.

Источник: адвокат Прохнича Тарас Беспалый в Facebook, представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Решение на подготовительном заседании 4 ноября приняла судья Печерского районного суда Вита Бортницкая.

Суд признал, что оснований содержать под стражей мужчину, который признал свою вину, имеет крепкие социальные связи, имеет также проблемы со здоровьем, нет.

Максимец уточнила, что суд назначил обвинительный акт для рассмотрения и назначил первое заседание на 28 декабря.

Что предшествовало: Как отмечали правоохранители, в ходе досудебного расследования Прохнич объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся. По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Предыстория: