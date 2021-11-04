Добкин подал 65 жалоб на выборы мэра Харькова: половину суд уже отклонил

Кандидат на должность мэра Харькова Михаил Добкин подал в суд 65 исков по пересчету голосов на выборах. 32 из них уже отклонены.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную в отделе статистики Харьковского окружного административного суда

Детали: В суде обещают рассмотреть все жалобы сегодня-завтра.

Как пояснил один из адвокатов Добкина Анатолий Родзинский, поданные иски касаются нарушений на 132 участках города. По его словам, пока ответы судей были формальными, "судьи указывали на то, что в иске не указан характер нарушения или что акт составлен с нарушением".

Прямая речь: "Добкин настаивает на пересчете голосов на всех 132-х участках из-за нарушений, в том числе во время транспортировки бюллетеней от участковой избирательной комиссии в районную территориальную комиссию, которая происходила с меньшим составом сопровождающих, чем нужно. Но суд пока не принял ни одного положительного решения".

Предыстория: 31 октября в Харькове прошли выборы мэра. Избирательная комиссия определила победителем секретаря горсовета Игоря Терехова, насчитав ему 50,66% голосов поддержки.

На втором месте с большим отставанием завершил гонку Добкин – 28,4% голосов.

В то же время гражданская сеть "Опора" заявила о фальсификации протоколов с голосами на девяти участках в Харькове, и якобы все махинации были совершены в пользу Игоря Терехова. Наблюдатели сети также заявили и о других многочисленных нарушениях на этих выборах.

Михаил Добкин обвинил Терехова в фальсификации результатов и пообещал оспорить их в суде.