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Blue Origin проиграла суд по поводу лунного модуля

Пятница, 5 ноября 2021, 05:05
Blue Origin проиграла суд по поводу лунного модуля

Суд отклонил в четверг иск компании Blue Origin против правительства США, поданный из-за решения NASA предоставить контракт на создание модулей для высадки на Луну конкурирующей компании SpaceX миллиардера и изобретателя Илона Маска.

Источник: Space.com, Голос Америки

Детали: Судья Ричард Хертлинг из Федерального претензионного суда в Вашингтоне удовлетворил ходатайство правительства об отклонении иска, поданного 16 августа.

Космическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, назвала свой иск "попыткой исправить недостатки" в системе закупок NASA.

Комментируя решение судьи, представитель Blue Origin сказал, что проблемы, затронутые компанией в иске, необходимо решить.

"Мы в полном масштабе сотрудничаем с NASA в разработке устойчивых конструкций посадочных модулей, проведении широкого спектра мероприятий по снижению технологических рисков и предоставлению услуг по доставке грузов на Луну", – говорится в заявлении.

Компания пока не сообщила, планирует ли она оспорить решение.

Что предшествовало:Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США NASA в связи с решением передать SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.

Предыстория:

  • Бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.
  • Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

Темы: космоссуд
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