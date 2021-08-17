Компания Безоса подала в суд на NASA

Компания американского миллиардера Джефф Безос Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США NASA в связи с решением передать SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.

Источник: ВВС

Дословно Blue Origin: "Мы убеждены, что проблемы, выявленные в этой закупке, и ее результаты должны быть решены для восстановления справедливости, создания конкуренции и обеспечения безопасного возвращения Америки на Луну".

Детали: Blue Origin обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.

Компания Безоса заявила, что в заключенном договоре существуют "серьезные проблемы", и назвала его несправедливым.

При заключении соглашения со SpaceX в NASA сообщили, что текущий бюджет космического агентства не позволяет ему выбрать две компании, ведь Конгресс предоставил лишь 850 млн долларов из предполагаемых 3,3 млрд для реализации проекта.

NASA должно предоставить ответ на судебный иск к 12 октября.

Между тем в SpaceX пока не комментирует иск.

Что предшествовало: Бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

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