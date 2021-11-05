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Ермак лоббировал назначение люстрированного чиновника на должность в Одесской области – "Схемы"

Пятница, 5 ноября 2021, 13:48
Ермак лоббировал назначение люстрированного чиновника на должность в Одесской области – Схемы
Сергей Гриневецкий. Фото из facebook Одесской облгосадминистрации

Журналисты нашли доказательства, что президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской облгосадминистрации, игнорируя нормы люстрационного законодательства.

Источник: выпуск "Лоббисты "Харьковских соглашений" во власти Зеленского" на YouTube-канале "Схем"

Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо за 10 ноября 2020 года от руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Кабинет министров с просьбой внести представление о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА. На следующий день правительство согласовало его кандидатуру.

Однако 6 ноября в ОГА составили люстрационное заключение по Гриневецкому, когда он подавался на должность заместителя председателя ОГА. Справка свидетельствует, что ему запрещено занимать должность такого уровня согласно закона "Об очищении власти".

Гриневецкий с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области, что запрещает ему занимать высокие государственные должности.

 
Программа "Схемы"/Радио Свобода и "Суспільне"

В день обнародования президентского указа 27 ноября 2020 люстрационный вывод оставался в силе. Однако сам Гриневецкий возразил журналистам, что в тот момент он получил решение Одесского окружного административного суда об отмене этого заключения.

Журналисты, однако, установили, что судебное постановление вступило в силу 14 декабря, через две недели после его назначения.

В офисе президента не предоставили комментарий журналистам на момент публикации выпуска.

Президент Зеленский вручает удостоверение главы ОГА Гриневецкому 27 ноября 2020 года
Президент Зеленский вручает удостоверение главы ОГА Гриневецкому 27 ноября 2020 года
Офис Президента Украины

Кроме того, журналисты установили причастность Гриневецкого к подготовке и подписанию "Харьковских соглашений" 2010 года, которые легитимизировали пребывание подразделений Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Напомним: 4 ноября "Схемы" обнародовали расследование о причастности нескольких высокопоставленных должностных лиц во власти Зеленского к подписанию "Харьковских соглашений" 2010 года между Украиной и Россией, среди которых есть и Гриневецкий.

Предыстория:

  • Гриневецкий зимой 2014 года как народный депутат принимал участие в позорном голосовании "руками" и поддержал законы, которые усиливали контроль за гражданами и снимали ответственность с правоохранителей во время Евромайдана.
  • В 2012 году он получал государственную награду из рук Виктора Януковича.
  • В 2010 году как тогдашний губернатор Одесщины он открыто призывал голосовать за Януковича во втором туре президентских выборов.
  • В 2009 году "Украинская правда" имела свидетельства об участии Гриневецкого в сепаратистских мероприятиях в Донецкой области во время Оранжевой революции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: люстрацияАндрей ЕрмакОфис президентаОдесская область
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