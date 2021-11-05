Ермак лоббировал назначение люстрированного чиновника на должность в Одесской области – "Схемы"

Журналисты нашли доказательства, что президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской облгосадминистрации, игнорируя нормы люстрационного законодательства.

Источник: выпуск "Лоббисты "Харьковских соглашений" во власти Зеленского" на YouTube-канале "Схем"

Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо за 10 ноября 2020 года от руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Кабинет министров с просьбой внести представление о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА. На следующий день правительство согласовало его кандидатуру.

Однако 6 ноября в ОГА составили люстрационное заключение по Гриневецкому, когда он подавался на должность заместителя председателя ОГА. Справка свидетельствует, что ему запрещено занимать должность такого уровня согласно закона "Об очищении власти".

Гриневецкий с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области, что запрещает ему занимать высокие государственные должности.

Программа "Схемы"/Радио Свобода и "Суспільне"

В день обнародования президентского указа 27 ноября 2020 люстрационный вывод оставался в силе. Однако сам Гриневецкий возразил журналистам, что в тот момент он получил решение Одесского окружного административного суда об отмене этого заключения.

Журналисты, однако, установили, что судебное постановление вступило в силу 14 декабря, через две недели после его назначения.

В офисе президента не предоставили комментарий журналистам на момент публикации выпуска.

Президент Зеленский вручает удостоверение главы ОГА Гриневецкому 27 ноября 2020 года Офис Президента Украины

Кроме того, журналисты установили причастность Гриневецкого к подготовке и подписанию "Харьковских соглашений" 2010 года, которые легитимизировали пребывание подразделений Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Напомним: 4 ноября "Схемы" обнародовали расследование о причастности нескольких высокопоставленных должностных лиц во власти Зеленского к подписанию "Харьковских соглашений" 2010 года между Украиной и Россией, среди которых есть и Гриневецкий.

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