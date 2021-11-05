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Больничные не будут оплачивать отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации

Пятница, 5 ноября 2021, 15:25
Марш антивакцинаторов в Киеве 03.11.21, фото Эльдара Сарахмана, УП

Помощь по больничным листам не предоставляются работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против Covid-19.

Источник: Фонд социального страхования Украины

Дословно: "Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей".

Детали: Фонд соцстрахования объясняет, что отстранение от работы работников, отказавшихся от обязательной Covid-вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих, отмечают в учреждении.

Дословно: "Помощи по временной потере трудоспособности в таком случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения.

В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует".

Больше деталей: Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 04.10.2021 №2153.

На период действия карантина обязательным профилактическым прививкам против Covid-19 подлежат работники:

1) центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

2) местных государственных администраций и их структурных подразделений;

3) учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Согласно постановлению Кабинета министров от 20.10.2021 №1096, с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников, не прошедших обязательную вакцинацию. Исключение – люди с медзаключением о противопоказаниях к прививке.

Справка: Пункты Covid-вакцинации перечислены здесь.

Напомним: 3 ноября в Киеве и в Одессе прошли акции антивакцинаторов: в столице у Верховной Рады был "марш за права", а в центре Одессы звучала молитва с протестом.

Темы: вакцинациякарантинсоцвыплатыCovid-2019
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