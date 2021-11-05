Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больничные не будут оплачивать отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации

Пятница, 5 ноября 2021, 14:25
Больничные не будут оплачивать отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации
Марш антивакцинаторов в Киеве 03.11.21, фото Эльдара Сарахмана, УП

Помощь по больничным листам не предоставляются работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против Covid-19.

Источник: Фонд социального страхования Украины

Дословно: "Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей".

Детали: Фонд соцстрахования объясняет, что отстранение от работы работников, отказавшихся от обязательной Covid-вакцинации, призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих, отмечают в учреждении.

Дословно: "Помощи по временной потере трудоспособности в таком случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения.

В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует".

Больше деталей: Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 04.10.2021 №2153.

На период действия карантина обязательным профилактическым прививкам против Covid-19 подлежат работники:

1) центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

2) местных государственных администраций и их структурных подразделений;

3) учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Согласно постановлению Кабинета министров от 20.10.2021 №1096, с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников, не прошедших обязательную вакцинацию. Исключение – люди с медзаключением о противопоказаниях к прививке.

Справка: Пункты Covid-вакцинации перечислены здесь.

Напомним: 3 ноября в Киеве и в Одессе прошли акции антивакцинаторов: в столице у Верховной Рады был "марш за права", а в центре Одессы звучала молитва с протестом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякарантинсоцвыплатыCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: