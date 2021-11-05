Генерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко

За бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого в деле о продаже для ВСУ некачественной военной техники, внесли залог.

Источник: Facebook-страница адвоката Ростислава Кравца, пресс-служба "Евросолидарности"

Детали: 18 миллионов гривен, необходимых для залога, собрал фонд Порошенко вместе с ГО "Солидарное дело общин".

15 миллионов 900 тысяч гривен к залогу дал фонд Порошенко, а 2 миллиона 100 тысяч гривен, как сообщают в ЕС, собрали "неравнодушные украинцы через акции в соцсетях".

По словам Порошенко, "попытка заключить в тюрьму Павловского - это "позор власти и позор Зеленскому".

Прямая речь Порошенко: "Именно он (Зеленский - ред.) заказал это мотивированное политическое дело. Наверное, Зеленский целил в своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства".

ФОТО: ФБ АДВОКАТА кравца

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