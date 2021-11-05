Генерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко
За бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого в деле о продаже для ВСУ некачественной военной техники, внесли залог.
Источник: Facebook-страница адвоката Ростислава Кравца, пресс-служба "Евросолидарности"
Детали: 18 миллионов гривен, необходимых для залога, собрал фонд Порошенко вместе с ГО "Солидарное дело общин".
15 миллионов 900 тысяч гривен к залогу дал фонд Порошенко, а 2 миллиона 100 тысяч гривен, как сообщают в ЕС, собрали "неравнодушные украинцы через акции в соцсетях".
По словам Порошенко, "попытка заключить в тюрьму Павловского - это "позор власти и позор Зеленскому".
Прямая речь Порошенко: "Именно он (Зеленский - ред.) заказал это мотивированное политическое дело. Наверное, Зеленский целил в своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства".
Предыстория:
- Государственное бюро расследований подозревает Павловского, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
- Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевом генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен. Позже суд снизил залог до 18 млн.
- Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М.
- В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.