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CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины

Суббота, 6 ноября 2021, 02:49
TOM WILLIAMS/POOL/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Источник: источники CNN

Детали: Как отмечается, редкая поездка Бернса в Россию, где он провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях, состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

Оценки мотивов России внутри администрации очень отличаются: некоторые источники сообщают CNN, что они считают, что Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что они проводят учения или просто пытаются запугать Украину.

Отмечается, что администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение. Уточняется, что в четверг в Киев также направили чиновника Госдепартамента для поддержки этих усилий.

Предыстория:

  • Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post.
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Темы: РосcиявойнаСША
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