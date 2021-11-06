Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине антирекорд смертности от Covid: почти 800 человек за сутки

Суббота, 6 ноября 2021, 08:16
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25 063 новых случаев Covid, умерло 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии.

Источник: Минздрав

Детали: До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 больных.

Госпитализировано за сутки 5 057 человек, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1541 детей и 398 медработников.

Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также высокие цифры в Днепропетровской области – 89 умерших. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Больше новых случаев Covid обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек; проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Что предшествовало: За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 696 человек.

Наибольшее значение по количеству новых больных фиксировалось 3 ноября – тогда было выявлено 27 377 случаев.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"

документВ объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца"

За сутки воскресенья обнаружили 13 тысяч новых больных ковидом, почти 500 смертей

Главные новости воскресенья и ночи: сбитый беспилотник, смерть ветерана

Украина остается 2-й в мире по смертности от covid

Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Все новости...
коронавирус
Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты
Господин президент, ваши инстаграм-подписчики умирают
19 миллионов прививок от Covid сделали в Украине за время пандемии
Последние новости
11:17
Корниенко уходит из руководства партии "Слуга народа"
11:07
В Киеве от Covid умерли еще 47 человек
10:35
В Украине начали отстранять работников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – Ляшко
10:23
Курс валют: гривня продолжает сильно укрепляться
09:59
У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"
09:58
документВ объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца"
09:39
Земмур опередит Ле Пен и выйдет во второй тур выборов президента Франции - опрос
09:36
Взрывы на складах в Сватово: перед судом предстанут два командира
09:18
Климатический саммит COP26: экологические амбиции и главные выводы первой недели
09:04
В Германии самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 с начала пандемии
Все новости...