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В Украине антирекорд смертности от Covid: почти 800 человек за сутки

Суббота, 6 ноября 2021, 07:16
В Украине антирекорд смертности от Covid: почти 800 человек за сутки
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25 063 новых случаев Covid, умерло 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии.

Источник: Минздрав

Детали: До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 больных.

Госпитализировано за сутки 5 057 человек, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1541 детей и 398 медработников.

Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также высокие цифры в Днепропетровской области – 89 умерших. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Больше новых случаев Covid обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек; проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Что предшествовало: За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 696 человек.

Наибольшее значение по количеству новых больных фиксировалось 3 ноября – тогда было выявлено 27 377 случаев.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Катерина Тищенко, УП

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Темы: коронавирус
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