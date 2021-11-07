Выборы мэра Харькова: суд отказал ОПОРЕ в исках, хотя и признал несовпадения

Харьковский окружной админсуд отказал представителям Гражданской сети ОПОРА в удовлетворении исков к ТИК в Новобаварском, Холодногорском и Основянском районах по выявленным несовпадениям в протоколах участковых и районных избирательных комиссий во время выборов мэра Харькова.

Источник: ОПОРА

Детали: ОПОРА обнаружила, что в Новобаварском районе Харькова на 9 участках результаты выборов отличались от указанных в протоколе ТИК в пользу Игоря Терехова. В Холодногорском районе ОПОРА выявила несовпадения в протоколах 30 избирательных участков.

В Основянском районе организация зафиксировала несовпадения на одном участке.

6 ноября суд отказал ОПОРЕ в удовлетворении требований к Основянской ТИК, а 7 ноября – Новобаварской и Холодногорской.

При этом суд констатировал тот факт, что количественные показатели кандидатов в протоколах, предоставленных ОПОРОЙ, действительно не соответствуют сведениям протокола Новобаварской ТИК.

Суд допустил, что нарушения могли быть при подсчете голосов на уровне УИК. В то же время судья отметил, что в своем иске ОПОРА оспаривает решения районной ТИК и городской ТИК.

В решении суда указывается, что имеющиеся в материалах дела документы могут свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства, что является основанием для направления этих материалов, как уведомления об уголовном правонарушении в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Все три решения суда ОПОРА планирует обжаловать в апелляционном суде.

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