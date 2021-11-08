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В Киеве полностью вакцинированы против Covid более 45% жителей – Ляшко

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:36
В Киеве полностью вакцинированы против Covid более 45% жителей – Ляшко
Фото Алены Рощенко, УП

Чуть больше четверти граждан Украины полностью привиты против Covid, в столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября

Прямая речь: "На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс прививок.

Лидером по охвату прививками остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс прививок".

Детали: За прошедшую неделю в стране было проведено 1 миллион 648 тысяч прививок.

Ляшко подчеркнул, что "уже третью неделю подряд мы делаем более полутора миллионов прививок в неделю".

Хуже всего вакцинировали на той неделе в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Министр также отметил, что в Украину уже доставлен 31 миллион доз вакцины.

В минувшие выходные в Украину поступило 2 миллиона 930 тысяч доз мРНК-вакцины компании Moderna (бесплатно в пределах COVAX) и 1 миллион 400 тысяч доз вакцины производства Pfizer - BionTech (оплачено из госбюджета).

Напомним, По состоянию на 8 сентября в Киеве полностью вакцинировано против коронавируса было 23,27% жителей столицы (687,44 тысяч человек), а одну дозу вакцины к тому времени получили 26,4% киевлян (779,88 тысячи человек).

Вакцинироваться можно в центрах вакцинации против Covid-19 и в прививочных пунктах.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиевЛяшко ВикторэпидемияCovid-2019
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