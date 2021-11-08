Бывшего министра обороны Саламатина арестовали заочно
Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина.
Источник: журналист Олег Новиков в Telegram
Детали: Вместе с Саламатиным заочно арестовали еще одного бывшего руководителя Укрспецэкспорта Дмитрия Перегудова.
Их обоих подозревают в растрате более 23,87 млн долларов.
По версии следствия, Саламатин и Перегудов заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Однако фактически фирма ничего не делала, а деньги за это получила.
Саламатин скрывается от стражей порядка с 2014 года, Перегудов – с 2017 года.
Справка: Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, гражданство Украины получил 6 декабря 2005 года.
В 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", а в 2010 году Виктор Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома"). В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связях с российскими спецслужбами.
Саламатин был среди 27 бывших высокопоставленных чиновников, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 19 марта 2021 года.
Предыстория:
- В январе 2019 года Дмитрий Саламатин стал подозреваемым по делу о государственной измене в пользу России, хищении и подрыве обороноспособности Украины.
- В марте 2019 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна "Укрспецэкспорт", которые вместе с Саламатиным на протяжении 2010-2012 годов украли у государства 23,87 млн долларов.
- По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, Саламатин принимал участие в составе преступной организации Януковича, воровал имущество в особо крупных размерах, совершал государственную измену в интересах России, подрывал обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины, вытесняя ее из мировых рынков оружия в пользу РФ.
- В частности, Саламатин сорвал контракт между Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, ГП "Антонов", ГП "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам Украины на 560 миллионов долларов.
- За 2012-2014 годы – при министрах Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве – в армии списали 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).