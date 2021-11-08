Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывшего министра обороны Саламатина арестовали заочно

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:46
Бывшего министра обороны Саламатина арестовали заочно
Дмитрий Саламатин, фото ТАСС

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина.

Источник: журналист Олег Новиков в Telegram

Детали: Вместе с Саламатиным заочно арестовали еще одного бывшего руководителя Укрспецэкспорта Дмитрия Перегудова.

Их обоих подозревают в растрате более 23,87 млн ​​долларов.

По версии следствия, Саламатин и Перегудов заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Однако фактически фирма ничего не делала, а деньги за это получила.

 

Саламатин скрывается от стражей порядка с 2014 года, Перегудов – с 2017 года.

Справка: Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, гражданство Украины получил 6 декабря 2005 года.

В 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", а в 2010 году Виктор Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома"). В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связях с российскими спецслужбами.

Саламатин был среди 27 бывших высокопоставленных чиновников, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 19 марта 2021 года.

Предыстория:

  • В январе 2019 года Дмитрий Саламатин стал подозреваемым по делу о государственной измене в пользу России, хищении и подрыве обороноспособности Украины.
  • В марте 2019 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна "Укрспецэкспорт", которые вместе с Саламатиным на протяжении 2010-2012 годов украли у государства 23,87 млн ​​долларов.
  • По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, Саламатин принимал участие в составе преступной организации Януковича, воровал имущество в особо крупных размерах, совершал государственную измену в интересах России, подрывал обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины, вытесняя ее из мировых рынков оружия в пользу РФ.
  • В частности, Саламатин сорвал контракт между Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, ГП "Антонов", ГП "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам Украины на 560 миллионов долларов.
  • За 2012-2014 годы – при министрах Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве – в армии списали 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).

Алена Рощенко, УП, исправлен источник

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судСаламатинУкрспецэкспортНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Антикоррупционный суд
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: