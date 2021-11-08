Бывшего министра обороны Саламатина арестовали заочно

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина.

Источник: журналист Олег Новиков в Telegram

Детали: Вместе с Саламатиным заочно арестовали еще одного бывшего руководителя Укрспецэкспорта Дмитрия Перегудова.

Их обоих подозревают в растрате более 23,87 млн ​​долларов.

По версии следствия, Саламатин и Перегудов заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Однако фактически фирма ничего не делала, а деньги за это получила.

Саламатин скрывается от стражей порядка с 2014 года, Перегудов – с 2017 года.

Справка: Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, гражданство Украины получил 6 декабря 2005 года.

В 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", а в 2010 году Виктор Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома"). В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связях с российскими спецслужбами.

Саламатин был среди 27 бывших высокопоставленных чиновников, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 19 марта 2021 года.

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