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Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать "достойный отпор" Лукашенко на границе

Понедельник, 8 ноября 2021, 17:37
Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать достойный отпор Лукашенко на границе

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Источник: сообщение Яроша в Facebook

Прямая речь Яроша: "Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор.

Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!"

Предыстория:

  • 2 ноября бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
  • Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.
  • В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.
  • Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.
  • В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусьПольшаЯрош
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