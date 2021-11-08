Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать "достойный отпор" Лукашенко на границе

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Источник: сообщение Яроша в Facebook

Прямая речь Яроша: "Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор.

Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!"

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