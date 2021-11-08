Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше дать "достойный отпор" Лукашенко на границе
Понедельник, 8 ноября 2021, 17:37
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.
Источник: сообщение Яроша в Facebook
Прямая речь Яроша: "Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор.
Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!"
Предыстория:
- 2 ноября бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
- Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.
- В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.
- Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.
- В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".
Украинская правда