Почти тысячу невакцинированных педагогов отстранили от работы на Волыни

С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Источник: заместитель областного управления образования Татьяна Соломина, цитирует Общественное

Детали: Среди отстраненных – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ.

Всего в области – 38 150 педагогов.

По словам Соломиной, ученики 396 школ на Волыни учатся дистанционно.

Всего в области – 562 заведения общего среднего образования.

8 общеобразовательных учебных заведений ушли на каникулы.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Напомним: В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.