Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти тысячу невакцинированных педагогов отстранили от работы на Волыни

Вторник, 9 ноября 2021, 02:52
фото: ФОТО КГГА

С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Источник: заместитель областного управления образования Татьяна Соломина, цитирует Общественное

Детали: Среди отстраненных – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ.

Всего в области – 38 150 педагогов.

По словам Соломиной, ученики 396 школ на Волыни учатся дистанционно.

Всего в области – 562 заведения общего среднего образования.

8 общеобразовательных учебных заведений ушли на каникулы.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Напомним: В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.

Темы: Волынская областьобразованиекарантинвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был

Вопрос выживания: Украине грозит нехватка питьевой воды

10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев – Кулеба

видеоВ Харькове внедорожник сбил детей на переходе: подозревают, что водитель был под кайфом

фотоДвух нападавших на журналистов в Укрэксимбанке возобновили на должностях

Запретить въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция

Все новости...
Волынская область
Еще одна область переходит в "красную" зону Covid
Штамм "Дельта" обнаружили у 17-дневного малыша на Волыни
Мужчину, который зарубил жену и дочь, нашли мертвым в луцком СИЗО
Последние новости
19:21
Одного из нападающих на "Схемы" в Укрэксиме уволили, двоих - восстановили
19:07
фотоСкрывался в Киеве после преступления в США: полиция задержала иностранца
19:01
Киевсовет первым решил употреблять феминитивы в документах
18:57
Путин второй день подряд поговорил с Меркель, пожаловался на Украину
18:43
"Без красителей и консервантов": Зеленский подписал закон о детском питании
18:38
Порошенко в ответ на упрек об олигархах обозвал Зеленского детищем Коломойского
18:20
В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был
18:07
В МИД второй раз за неделю вызвали посла Грузии из-за Саакашвили
18:01
Гривня стабильна на закрытии межбанка
17:42
Вопрос выживания: Украине грозит нехватка питьевой воды
Все новости...