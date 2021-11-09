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Украинские чиновники воровали пенсии жителей ОРДЛО – прокуратура

Вторник, 9 ноября 2021, 11:20
Украинские чиновники воровали пенсии жителей ОРДЛО – прокуратура

Правоохранители разоблачили жителя Константиновки и чиновников пенсионного фонда в Донецкой области на мошенничестве в крупных размерах, с использованием поддельных документов.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, с 2020 по ноябрь 2021 мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами госучреждений, организовал схему противоправного получения социальных выплат.

Организатор подделывал документы на имя жителей временно оккупированных территорий, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его подельники принимали фиктивные документы и оформляли выплаты".

Детали: За год участники схемы согласовали более 50 поддельных документов и получили деньги из госбюджета, которые распределили между собой.

 

По предварительным данным, они присваивали в среднем 400 тыс. грн. в месяц.

В ходе 11 обысков в помещениях госучреждений, а также по месту жительства их работников и организатора схемы обнаружили и изъяли документы, печати, удостоверения, мобильные телефоны и 7150 долларов, 350 евро, 24 200 грн.

Схему наладил житель Константиновки и должностные лица главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, городское отделение управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области, Управление социальной защиты населения городского совета и филиала – Донецкого областного управления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины".

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 УКУ (мошенничество, в больших размерах, с использованием заведомо подложных документов).

 

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьПенсионный фондденьгиОфис генпрокурора
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