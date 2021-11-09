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НАПК также просит Зеленского ветировать закон о деньгах партий

Вторник, 9 ноября 2021, 12:48
НАПК также просит Зеленского ветировать закон о деньгах партий
Фото: НАПК

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий.

Источник: сообщение НАЗК

Детали: Новиков отмечает, что во время голосования за закон в Раде нардепы внесли изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы. Он утверждает, что введение в действие этого закона позволит влиять "финансово-промышленным группам на политику". НАПК также направило Зеленскому предложения с изменениями, которые следует внести.

Дословно: "В чем недостатки принятого закона?

  • не возобновляет отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Это важно, поскольку все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года;
  • позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах. Так, партии могут отчитываться исключительно об обязательствах, срок выполнения которых уже наступил и партия их не выполнила. То есть у неблагополучных партий появляется возможность объяснять свои "сомнительные" расходы "просроченными финансовыми обязательствами";
  • позволяет не считать взносами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно). Эта норма, несмотря на свою важную цель, позволит партиям игнорировать установленные законом лимиты на осуществление взносов и не отражать эти взносы и соответствующие расходы в отчете".

Предыстория:

  • Ранее более 50 общественных организаций в совместном обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвали наложить вето на принятый закон о финансовых отчетах политических партий.
  • В текущем проекте Государственного бюджета на 2022 год на финансирование политических партий планируется выделить рекордные 886 миллионов гривен.
  • В 2021 году на финансирование политических партий было выделено 700 миллионов гривен, половину из которых получила партия "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: Зеленскийпартии
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