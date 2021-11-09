НАПК также просит Зеленского ветировать закон о деньгах партий

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий.

Источник: сообщение НАЗК

Детали: Новиков отмечает, что во время голосования за закон в Раде нардепы внесли изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы. Он утверждает, что введение в действие этого закона позволит влиять "финансово-промышленным группам на политику". НАПК также направило Зеленскому предложения с изменениями, которые следует внести.

Дословно: "В чем недостатки принятого закона?

не возобновляет отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Это важно, поскольку все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года;

позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах. Так, партии могут отчитываться исключительно об обязательствах, срок выполнения которых уже наступил и партия их не выполнила. То есть у неблагополучных партий появляется возможность объяснять свои "сомнительные" расходы "просроченными финансовыми обязательствами";

позволяет не считать взносами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно). Эта норма, несмотря на свою важную цель, позволит партиям игнорировать установленные законом лимиты на осуществление взносов и не отражать эти взносы и соответствующие расходы в отчете".

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