Полиция установила 45 преступников, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" – министр

Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме донецких боевиков "Изоляция".

Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook

Прямая речь: "Изоляция" – это бывший завод на территории так называемой "ДНР", который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасные преступления "Палыча" против людей.

После возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков. Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей.

Полицейские провели опознание и наконец установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Детали: Глава этой тюрьмы, гражданин с кличкой "Палич" оказался в руках украинских правоохранителей в ночь на 9 ноября. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Далее – доставка в суд для избрания меры пресечения.

Следователи полиции инкриминируют задержанному:

ст. 149 "Торговля людьми"

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны"

Что предшествовало: 9 ноября экс-узник застенков боевиков писатель и журналист Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

СБУ подтвердила, что бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

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