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Зеленский: "Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией"

Среда, 1 декабря 2021, 09:49
Зеленский: Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией
фото: сайт ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Источник: ежегодное обращение президента с трибуны парламента 1 декабря

Прямая речь: "Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.

Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.

Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать".

Детали: Также президент отметил, что Украина не сможет остановить войну без украинской армии.

По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.

Что предшествовало:

  • На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину".
  • Он также заявил, что Украина передала РФ через Турцию полностью верифицированный список на обмен.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
  • Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассРосcияВерховная Рада
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