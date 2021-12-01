Зеленский: "Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией"
Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.
Источник: ежегодное обращение президента с трибуны парламента 1 декабря
Прямая речь: "Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.
Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.
Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать".
Детали: Также президент отметил, что Украина не сможет остановить войну без украинской армии.
По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.
Что предшествовало:
- На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину".
- Он также заявил, что Украина передала РФ через Турцию полностью верифицированный список на обмен.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
- Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.