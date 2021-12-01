Зеленский: "Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией"

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Источник: ежегодное обращение президента с трибуны парламента 1 декабря

Прямая речь: "Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.

Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.

Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать".

Детали: Также президент отметил, что Украина не сможет остановить войну без украинской армии.

По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.

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