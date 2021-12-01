Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: "Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией"

Среда, 1 декабря 2021, 10:49
фото: сайт ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Источник: ежегодное обращение президента с трибуны парламента 1 декабря

Прямая речь: "Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают.

Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду.

Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать".

Детали: Также президент отметил, что Украина не сможет остановить войну без украинской армии.

По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.

Что предшествовало:

  • На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен публично сказать, что "мы не планируем, Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину".
  • Он также заявил, что Украина передала РФ через Турцию полностью верифицированный список на обмен.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
  • Пресс-секретарь президента России заявил, что в РФ не ведется подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассРосcияВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"

фотоРазведка США: РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных

Все новости...
Зеленский
Зеленский внесет в Раду проект закона о множественном гражданстве
В 2022 году начнем "Большую термомодернизацию" – Зеленский
Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта" со ставкой 5% в гривне
Последние новости
16:14
Нафтогаз просит НКРЭКУ изменить тарифы для поставщика "последней надежды"
15:59
"Динамо" одолевает "Верес" и догоняет по очкам "Шахтер"
15:50
В МИД РФ обвинили США в спецоперации по нагнетанию вокруг Украины
15:29
МИД РФ увидело "подготовку очередной революции" в санкциях Запада против режима Лукашенко
15:07
Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев
14:51
У Порошенко прокомментировали возможное вручение ему нового подозрения
14:41
Госпредприятия должны уплатить почти 50 миллиардов дивидендов в 2022 году
14:04
Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС
13:34
От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ
13:13
Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей
Все новости...