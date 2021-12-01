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Арахамия о намерениях Ахметова: "Блок РАЯ" мы анонсировали еще до Вильнюса

Среда, 1 декабря 2021, 11:30
Арахамия о намерениях Ахметова: Блок РАЯ мы анонсировали еще до Вильнюса
Давид Арахамия, фото партии "Слуга народа"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекает, что олигарх Ринат Ахметов финансирует создание новой политической силы, которая бы противостояла "Слуге народа".

Источник: Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, комментируя расследование Михаила Ткача на "Украинской правде" относительно вероятных встреч Ахметова в Вильнюсе

Прямая речь: "Классное расследование. Надо посмотреть где будет. Последнее расследование господина Ткача (об отдыхе Владимира Зеленского и Андрея Ермака в "Синегоре" – УП) на "Украине 24" шло круглосуточно. Сегодня включу и буду смотреть, сколько раз повторят расследование господина Ткача по Вильнюсу на "Украина 24".

Детали: По мнению Арахамии, это видео может доказать, что Ткач "не работает на олигархов, а снимает обо всех".

На вопрос, может ли идти речь о создании новой политической силы, которая будет составлять конкуренцию партии "Слуга народа", Арахамия ответил, что Александр Корниенко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсировал еще задолго до Вильнюса".

На замечание, что "Р (Разумкова – ред.) не было в Вильнюсе", Арахамия сказал, что "Р там генеральный спонсор тусовочки".

"Идет открытое финансирование и расшатывание. Вы что думаете, господин Соха, который вышел (из "Слуги народа"), – идеологический "тушка"? Я думаю, что он взял от полумиллиона до миллиона долларов от одного из героев расследования господина Ткача", – добавил Арахамия.

Этому предшествовало: 1 декабря вышел сюжет "Украинской правды" о том, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов.

По информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" и планировал создать политическую партию.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк опровергали слухи о создании партии с экс-спикером Дмитрием Разумковым.

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Темы: Арахамия АхметовРазумков Дмитрий
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