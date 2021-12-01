Арахамия о намерениях Ахметова: "Блок РАЯ" мы анонсировали еще до Вильнюса

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекает, что олигарх Ринат Ахметов финансирует создание новой политической силы, которая бы противостояла "Слуге народа".

Источник: Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, комментируя расследование Михаила Ткача на "Украинской правде" относительно вероятных встреч Ахметова в Вильнюсе

Прямая речь: "Классное расследование. Надо посмотреть где будет. Последнее расследование господина Ткача (об отдыхе Владимира Зеленского и Андрея Ермака в "Синегоре" – УП) на "Украине 24" шло круглосуточно. Сегодня включу и буду смотреть, сколько раз повторят расследование господина Ткача по Вильнюсу на "Украина 24".

Детали: По мнению Арахамии, это видео может доказать, что Ткач "не работает на олигархов, а снимает обо всех".

На вопрос, может ли идти речь о создании новой политической силы, которая будет составлять конкуренцию партии "Слуга народа", Арахамия ответил, что Александр Корниенко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсировал еще задолго до Вильнюса".

На замечание, что "Р (Разумкова – ред.) не было в Вильнюсе", Арахамия сказал, что "Р там генеральный спонсор тусовочки".

"Идет открытое финансирование и расшатывание. Вы что думаете, господин Соха, который вышел (из "Слуги народа"), – идеологический "тушка"? Я думаю, что он взял от полумиллиона до миллиона долларов от одного из героев расследования господина Ткача", – добавил Арахамия.

Этому предшествовало: 1 декабря вышел сюжет "Украинской правды" о том, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов.

По информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" и планировал создать политическую партию.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк опровергали слухи о создании партии с экс-спикером Дмитрием Разумковым.