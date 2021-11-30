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Нардеп объявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Вторник, 30 ноября 2021, 10:27
Нардеп объявил о выходе из фракции Слуга народа

Депутат-мажоритарщик Роман Соха сообщил о своем выходе из фракции "Слуга народа" из-за несогласия с кадровой политикой президента Владимира Зеленского.

Источник: Соха во время выступления с трибуны парламента

Прямая речь Сохи: "Я с первого дня поддерживал Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зекоманды в Запорожье. Он ведь декларировал то, чего мы ждали все годы независимости…

Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем (председателя) Офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока", он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии… Для меня лично Шурма – это последняя капля, мне стыдно за это назначение, а также назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях.

Я не хочу быть причастным к людям, которые не соответствуют принципам, которые мы декларировали, идя на выборы…

Именно поэтому и принял тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции "Слуга народа".

Детали: После этого он передал что-то спикеру Руслану Стефанчуку, вероятно, заявление о выходе.

Напомним: Соха поддерживает экс-спикера Дмитрия Разумкова и вступит в межфракционное объединение "Разумная политика".

Роман Петренко, УП

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Темы: Верховная РадаСлуга народаРазумков Дмитрий
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