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Разумков подтвердил, что будет создавать партию

Вторник, 16 ноября 2021, 10:17
Разумков подтвердил, что будет создавать партию
Дмитрий Разумков. фото с сайта парламента

Внефракционный народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитает, что большинство членов созданного им межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

Источник: Разумков в комментарии журналистам в кулуарах парламента 16 ноября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошёл в МФО, то я надеюсь, что большая часть из них будет готова присоединиться к строительству партии, созданию партии. Мы не будем создавать проект - проектов у нас хватает, а вот с партиями - у нас проблема. Поэтому мы будем готовить партию".

Детали: Разумков отметил, что намерен встречаться с членами своего МФО "достаточно часто", поскольку "это командная работа".

 "Например, мы вчера встречались: обсуждали те вопросы, которые есть в повестке дня. Новости обсуждали: например, то же электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти: что через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов", - уточнил политик.

Предыстория:

  • 5 ноября стало известно о желании бывшего главы Рады создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
  • Последние социологические опросы показывают существенный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.э
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны сложить свои мандаты.
  • Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

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Темы: Разумков Дмитрийпартии
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