Разумков подтвердил, что будет создавать партию

Внефракционный народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитает, что большинство членов созданного им межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

Источник: Разумков в комментарии журналистам в кулуарах парламента 16 ноября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошёл в МФО, то я надеюсь, что большая часть из них будет готова присоединиться к строительству партии, созданию партии. Мы не будем создавать проект - проектов у нас хватает, а вот с партиями - у нас проблема. Поэтому мы будем готовить партию".

Детали: Разумков отметил, что намерен встречаться с членами своего МФО "достаточно часто", поскольку "это командная работа".

"Например, мы вчера встречались: обсуждали те вопросы, которые есть в повестке дня. Новости обсуждали: например, то же электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти: что через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов", - уточнил политик.

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