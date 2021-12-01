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Шустер отреагировал на сюжет УП о его дне рождения воспоминаниями о КГД и стихом

Среда, 1 декабря 2021, 13:38
Савик Шустер, фото "Савик Шустер Студио", 3s.tv

Журналист и телеведущий Савик Шустер не стал раскрывать список гостей на праздновании своего дня рождения в Вильнюсе и никак не прокомментировал то, что в тот же день в столице Литвы находился олигарх Ринат Ахметов. 

Источник: ответ журналиста Савика Шустера журналисту Михаилу Ткачу после публикации сюжета на "Украинской правде

Детали: Шустер сообщил, что "не успел ответить" на запрос Ткача накануне выхода сюжета о дне рождения Шустера в Вильнюсе, 30 ноября.

Телеведущий отметил, что "кроме конспирологических теорий, есть еще и действительность: работа, личная жизнь со своими проблемами и нюансами".

Прямая речь Шустера: "22 ноября мне исполнилось 69 лет. Дата не круглая, но для меня символичная: 22 ноября 1971 года я отмечал с друзьями свое 19-летие в моем родном Вильнюсе, а 23-го ноября навсегда покинул СССР. Это произошло ровно 50 лет назад. Вот это для меня-круглая дата и смысл этой поездки.

Поэтому я решил 22 ноября 2021 года быть с друзьями на родине. Я показал им мою Литву, рассказал об истории Великого Княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы, мои гости узнали, почему до советской, а затем нацисткой оккупации  Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе "Неринга" для многих диссидентов.

Современная политика меня мало интересовала в эти дни, ее я обсуждал в субботу, 19 ноября, во время моего участия  в форуме Future of Democracy в Вильнюсе.

Тогда, в 1971 году список гостей моего дня рождения, скорее всего, оказался в КГБ, гэбисты тщательно следили за отъезжающими. Сейчас, надеюсь, другие времена, и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе". 

Детали: Шустер никак не прокомментировал информацию, изложенную в сюжете, относительно поездки Ахметова в Вильнюс одновременно с гостями Шустера и вероятных переговоров олигарха о кандидатах на парламентские и президентские выборы. 

Зато Шустер поделился своим стихотворением:

"Шестьдесят девять. Для кого эротика,

Для других – грязь.

Эмиграция. Для кого свобода,

Для других  – мразь.

Родина. Для кого измена,

Для других – мечта.

Правда – для меня воздух,

Для других – вода".

Предыстория: 

  • 1 декабря вышел сюжет "Украинской правды" о том, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов. По информации источника УП, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на это заявил, что Александр Корниенко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсировал еще задолго до Вильнюса".
  • В ноябре бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" и планировал создать политическую партию.
  • Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк опровергали слухи о создании партии с экс-спикером Дмитрием Разумковым.

Темы: ШустерЛитваАхметов
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