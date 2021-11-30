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Корниенко: В регионах предлагают по 1 тыс./день за госпереворот

Вторник, 30 ноября 2021, 09:49
Корниенко: В регионах предлагают по 1 тыс./день за госпереворот
Александр Корниенко. Фото ВРУ

Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.

Источник: Корниенко на брифинге в парламенте 30 ноября, отвечая на вопрос, стоит ли готовиться к госперевороту 1 декабря, о чем заявлял президент

Прямая речь Корниенко: "Стоит ли готовиться вам (журналистам – ред.) или всем? Я бы советовал вам приезжать пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну да – есть такое мнение.

Хотя, когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – это вопрос к "переворачивателям". Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли".

Детали: Первый вице-спикер добавил, что информация о предлагаемой тысяче гривен у него от правоохранителей.

В то же время он затруднился ответить на вопрос, кто предлагает тысячу – оппозиция или олигархи, отметив, что "есть разная информация".

Корниенко напомнил, что относительно якобы готовящегося госпереворота открыто уголовное производство, а "мы (вероятно, провластная партия – ред.) со своей стороны так тролим оппозиционеров, которые у нас так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу".

На вопрос, почему не собирается СНБО из-за готовящегося госпереворота, первый вице-спикер сказал, что "СНБО соберется, когда нужно будет".

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Предыстория: 

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
  • Ахметов ответил на заявления Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".
  • Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его словам, попытку государственного переворота, о которой упомянул Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Александр Корниенко митингиСлуга народа
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