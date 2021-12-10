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В Кремле заговорили о возможных "очень серьезных последствиях" из-за украинского корабля

Пятница, 10 декабря 2021, 14:09

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс".

Источник: российское агентство "РИА Новости", цитирующее Пескова

Прямая речь Пескова: " Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям".

Предыстория:

В четверг ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

Темы: Росcиявойнафлот
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