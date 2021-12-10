В Кремле заговорили о возможных "очень серьезных последствиях" из-за украинского корабля
Пятница, 10 декабря 2021, 14:09
Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс".
Источник: российское агентство "РИА Новости", цитирующее Пескова
Прямая речь Пескова: " Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям".
Предыстория:
В четверг ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".
Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.