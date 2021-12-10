Без военного вмешательства Запада Украина не сможет противостоять России – Буданов
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет самостоятельно противостоять России в полномасштабной войне без военного вмешательства Запада.
Источник: комментарий Буданова американскому изданию New York Times
Прямая речь: "К сожалению, Украине следует признать на этом этапе, что нам не хватает военных ресурсов для противодействия полномасштабному наступлению России, если не вмешаются страны Запада".
Детали: Генерал Буданов описал детали самого худшего сценария при возможном наступлениия России. Сначала, по его мнению, россияне начнут ракетные и авиаудары по арсеналам в тылу, а также по военным в окопах. Далее, по словам Буданова, за достаточно короткий промежуток времени украинское военное командование не сможет координировать линии защиты и обеспечить транспортировку резервного состава. Поэтому ответственность перейдет целиком к полевым командирам.
Прямая речь: "Они (украинские вооруженные подразделения – ред.) будут держать удар, пока у них не закончатся пули. Они смогут применить то, что будет под руками в тот момент, но, поверьте мне, без своевременной поддержки (Захода – ред.) ни одна армия не выстоит самостоятельно.
Им (лидерам западных демократий – ред.) нужно решить, союзники ли мы, как они декларируют, – а союзники помогают друг другу – или же им нужно честно признать, что это не так. Если цивилизованный мир хочет избежать всеобщей катастрофы для всех – нам нужна военная техническая помощь сейчас. Не завтра, не послезавтра, не через год. Сейчас".
Детали: Кроме того, анонимный источник в украинском генеральном штабе сообщил, что месяц назад на линию столкновения поставили американские противотанковые комплексы Javelin. Но их еще не применяли.
Также неназванный чиновник в Министерстве обороны Украины сказал, что если военное сопротивление при наступление России не удастся, украинское правительство будет вынуждено просто открыть свои арсеналы оружия и выдавать их обычным украинским гражданам, чтобы защищать себя и свои семьи.
По данным издания, украинские военные начальники всерьез оценивают как очень вероятное ведение партизанской войны в тылу россиян, если не удастся остановить наступление с помощью Вооруженных сил. В пользу своего предположения источник привел готовность полмиллиона ветеранов АТО и ООС бороться против российских войск.
Предыстория:
- 7 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой обсудили накопление российских войск вблизи украинских границ. Путин сказал, что НАТО "пытается освоить территории" Украины. В то же время Байден заверил, что США применят мощные экономические и политические санкции в случае вторжения России. В телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Байден сказал, что не принимал никаких решений о Украине без Украины.
- Источники в американском правительстве сообщали американским журналистам, что проект "Северный поток - 2" остановят в случае полномасштабной войны России против Украины.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия способна сосредоточить вдвое больше войск к украинским границам, чем она могла весной 2021 года.
- В Кремле не перестают повторять тезисы, что в Украину "завозят" солдат НАТО.
- Российский генштаб заявил, что вторжение в Украину не планируют.