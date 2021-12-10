Без военного вмешательства Запада Украина не сможет противостоять России – Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет самостоятельно противостоять России в полномасштабной войне без военного вмешательства Запада.

Источник: комментарий Буданова американскому изданию New York Times

Прямая речь: "К сожалению, Украине следует признать на этом этапе, что нам не хватает военных ресурсов для противодействия полномасштабному наступлению России, если не вмешаются страны Запада".

Детали: Генерал Буданов описал детали самого худшего сценария при возможном наступлениия России. Сначала, по его мнению, россияне начнут ракетные и авиаудары по арсеналам в тылу, а также по военным в окопах. Далее, по словам Буданова, за достаточно короткий промежуток времени украинское военное командование не сможет координировать линии защиты и обеспечить транспортировку резервного состава. Поэтому ответственность перейдет целиком к полевым командирам.

Прямая речь: "Они (украинские вооруженные подразделения – ред.) будут держать удар, пока у них не закончатся пули. Они смогут применить то, что будет под руками в тот момент, но, поверьте мне, без своевременной поддержки (Захода – ред.) ни одна армия не выстоит самостоятельно.

Им (лидерам западных демократий – ред.) нужно решить, союзники ли мы, как они декларируют, – а союзники помогают друг другу – или же им нужно честно признать, что это не так. Если цивилизованный мир хочет избежать всеобщей катастрофы для всех – нам нужна военная техническая помощь сейчас. Не завтра, не послезавтра, не через год. Сейчас".

Детали: Кроме того, анонимный источник в украинском генеральном штабе сообщил, что месяц назад на линию столкновения поставили американские противотанковые комплексы Javelin. Но их еще не применяли.

Также неназванный чиновник в Министерстве обороны Украины сказал, что если военное сопротивление при наступление России не удастся, украинское правительство будет вынуждено просто открыть свои арсеналы оружия и выдавать их обычным украинским гражданам, чтобы защищать себя и свои семьи.

По данным издания, украинские военные начальники всерьез оценивают как очень вероятное ведение партизанской войны в тылу россиян, если не удастся остановить наступление с помощью Вооруженных сил. В пользу своего предположения источник привел готовность полмиллиона ветеранов АТО и ООС бороться против российских войск.

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