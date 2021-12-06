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8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:21
8 областей и Киев выходят из красной зоны
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.

Источник: facebook-страница министра Кабинета Министров Олега Немчинова

Детали: "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в следующих областях:

  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Ивано-Франковской;
  • Луганской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Ровенской;
  • Херсонской;
  • городе Киеве.

Напомним: С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.

Предыстория: 

  • 6 декабря Днепропетровская и Ивано-Франковская области по показателям Министерства здравоохранения потеряли основания для пребывания в "красной" зоне карантинных ограничений.
  • Киев и остальные пять областей потеряли признаки "красного" уровня карантина еще 2 декабря.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-брифинге 6 декабря заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 улучшилась.
  • В то же время городские власти Львова продлили усиленные карантинные ограничения до 13 декабря. Перед этим Львовщину оставили в "красной" зоне по просьбе местных властей, хотя область потеряла основания для пребывания в "красном" уровне.

Денис Карловский, УП

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Темы: карантинкоронавируслокдаун
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