8 областей и Киев выходят из "красной" зоны
Понедельник, 6 декабря 2021, 15:21
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.
Источник: facebook-страница министра Кабинета Министров Олега Немчинова
Детали: "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в следующих областях:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Ивано-Франковской;
- Луганской;
- Львовской;
- Одесской;
- Ровенской;
- Херсонской;
- городе Киеве.
Напомним: С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.
Предыстория:
- 6 декабря Днепропетровская и Ивано-Франковская области по показателям Министерства здравоохранения потеряли основания для пребывания в "красной" зоне карантинных ограничений.
- Киев и остальные пять областей потеряли признаки "красного" уровня карантина еще 2 декабря.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-брифинге 6 декабря заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 улучшилась.
- В то же время городские власти Львова продлили усиленные карантинные ограничения до 13 декабря. Перед этим Львовщину оставили в "красной" зоне по просьбе местных властей, хотя область потеряла основания для пребывания в "красном" уровне.
Денис Карловский, УП