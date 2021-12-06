8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.

Источник: facebook-страница министра Кабинета Министров Олега Немчинова

Детали: "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в следующих областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Ивано-Франковской;

Луганской;

Львовской;

Одесской;

Ровенской;

Херсонской;

городе Киеве.

Напомним: С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.

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