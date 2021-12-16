Omicron размножается в бронхах в 70 раз быстрее Delta — исследование
COVID-вариант Omicron размножается в бронхах примерно в 70 раз быстрее исходной и Delta-версии коронавируса.
Источник: исследование, проведенное командой из Университета Гонконга, The Guardian, Reuters
Детали: Ученые заявили, что такое свойство "Омикрорна" может привести к более легкой передаче инфекции.
В то же время, в легких новый вариант размножается в 10 раз медленнее, что, по словам авторов исследования, может быть индикатором менее тяжелого течения заболевания.
Отмечается, что исходные данные были получены в результате экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. Официальный отчет результатов находится на экспертной оценке для публикации и не был выпущен опытной группой.
Руководитель исследования доктор Майкл Чан Чивай сказал, что результат следует интерпретировать с осторожностью, ведь тяжесть заболевания определяется не только репликацией вируса, но иммунным ответом каждого человека. По его словам, заражая гораздо больше людей, очень заразный вирус может вызвать более серьезное заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.