Телеканал Рады заработает по-новому: современная студия и эфиры из Кабмина 

15 декабря парламентский телеканал "Рада" планирует выйти в эфир в обновленном формате – с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабмине.

Источники: комментарий директора телеканала Вадима Перенчука УП, собеседник УП на канале

Прямая речь Перенчука: "Завтра мы планируем выйти в обновленном формате, полноценно заработаем где-то через месяц. Все, что прописано в законе, останется – сессии и все вещи будут. Что изменилось? Во-первых, уже установлена ​​площадка на втором этаже Рады. Потом у нас есть еще одна передвижная площадка.

Теперь студии будут более масштабными, планируем, что из них будет выходить лучшая технологическая картинка. Вы видите, как мы сейчас вещаем – в формате предыдущих технологических эпох.

С чем связаны изменения? С политической волей руководства страны. Во-первых, появилось желание усовершенствовать канал. Во-вторых, это все подкрепляется расходами из бюджета: если у нас всегда был бюджет примерно в 60 миллионов гривен, то в 2022 он увеличился на 320 (всего на канал Рада и газету "Голос Украины" в 2022 выделили 407 миллионов гривен – ред).

Структура руководства канала не изменилась".

Прямая речь собеседника УП на канале: "Пообещали, что по спикерам не будет никакой цензуры".

Детали: "передвижная площадка", как выяснила УП, располагается в Кабмине – отныне канал, который первоначально был парламентским, будет работать еще и в правительстве.

И, возможно, еще и по всей Украине – по данным УП, в последние несколько недель на канал искали регионального редактора.

Перенчук не подтвердил, но и не опроверг распространенную ранее информацию о том, что на канале будут работать блогер Сергей Иванов и эксведущие ZIK Назар Довгий и Артем Бибик. Впрочем, собеседник УП на канале отметил, что слышал информацию о привлечении Иванова, и с ними якобы "уже планируют записи".

Upd. По данным УП, перезапуском канала Рада занимается Алексей Семенов, запускавший каналы Медведчука и "Прямой". Он лично переманивает журналистов, проводит встречи.

photo: telegraf

Предыстория:

В конце ноября Украинская правда рассказывала, что русскоязычный телеканал "Дом", который сейчас вещает на оккупированные территории, могут переформатировать во всеукраинский. По данным УП, работники канала получали указания по подаче контента из Офиса президента.

Медийные обозреватели предполагали, что такие изменения связаны с началом "Большого медиастроительства" Зеленского – то есть, что президент выстраивает сеть лояльных к себе телерадиокомпаний.

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