19 декабря стартовала єПідтримка: как получить 1000 гривен

С 19 по 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен.

Источник: разъяснение Минцифры

Детали: Чтобы подать заявку на выплату, нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров, после чего авторизироваться и обновить приложение "Дія" до последней версии.

Дословно: "Убедитесь, что в приложении у вас есть "зеленый" COVID-сертификат. Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримка, выберите для выплаты карту єПідтримка.

Ожидайте зачисления средств от Минэкономики в течение 10 дней.

Прямая речь министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют.

Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать категорию бизнеса при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой єПідтримка, он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно".

Дополнено: Днем в воскресенье Минцифры отчиталось, что украинцы начали пользоваться услугой Поддержка и совершать первые покупки.

Напомним: