Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию не применять силу против Украины и в очередной раз подчеркнул, что Москва знает, что она заплатит высокую цену из-за санкций и других шагов Запада за проявления какой-либо агрессии.

Источник: Столтенберг, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы все четко дали понять, что придется заплатить высокую цену, и санкции являются одним из способов".

"Я думаю, что совершенно очевидно, что Россия уже знает, что она заплатит высокую цену".

"Проблема с Россией состоит в том, что они непрозрачны, что у них очень агрессивная риторика и опыт, показывающий, что они раньше использовали военные учения как маскировку для агрессивных действий против соседей".

Детали: Как пишет издание, Украина, которая сейчас стремится присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО, стала главной точкой столкновения между Россией и Западом, отношения между которыми испортились до самого плохого уровня через три десятилетия после окончания холодной войны.

Между тем, Россия заявляет, что не намерена вторгнуться в Украину.

Глава НАТО сказал, что новые экономические санкции против России, которые ЕС и США, а также Великобритания и Канада могут ввести, являются одним из мощных инструментов.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена действовать, если НАТО под руководством США разместит в Украине ракеты, которые могут поразить Москву в считанные минуты.

Столтенберг сказал, что общественности известно, что союзники оказывают военную поддержку Украине, и что это оборонная мера и отвечает международным обязательствам всех союзников. Украина считается близким партнером НАТО, но не является членом альянса.

Столтенберг отверг обвинения в том, что альянс провоцировал Москву военными учениями в Черном море, и в свою очередь обвинил Россию в том, что она использовала военные учения как маскировку для нападения на соседние страны.

В отличие от России, НАТО всегда соблюдал правила приглашения иностранных наблюдателей на учебу, сказал Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, который собирается покинуть высшую должность в НАТО в конце следующего года.

Столтенберг заявил, что западный альянс тесно сотрудничает, чтобы оградить союзников от новых китайских и российских ракет, которые могут достичь Европы и Северной Америки.

"Россия, а также Китай сейчас вкладывают значительные средства в ядерные системы, которые могут достичь всех стран НАТО", – сказал Столтенберг.

"Это то, к чему мы должны относиться очень серьезно", – добавил он, ссылаясь на российские инвестиции в очень большие, высокоскоростные и маневренные ракеты.

Напомним:

Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического совета

Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе общения журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Риге