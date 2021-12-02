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"Я не нажимал на курок" – Болдуин об убийстве украинки во время съемок фильма

Четверг, 2 декабря 2021, 01:56
ФОТО: GETTY IMAGES

Актер Алек Болдуин сказал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор-украинка Галина Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

Источник: Болдуин в интервью телеканалу ABC, Reuters

Прямая речь: "Ну, курок не был нажат. Я не нажал на спусковой крючок".

"Возвращаясь в прошлое, думаю, что я мог сделать? Она была человеком, которого любили все, кто работал с ней, и нравилась всем, кто работал с ней, ею восхищались..."

…даже сейчас мне трудно поверить, что она ушла…"

"Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал на курок. Никогда".

Детали: Болдуин отметил, что у него не было оснований подозревать, что в пистолете может быть боевая пуля.

Шериф Департамента Санта-Фе заявил в среду, что не комментирует заявление Болдуина. Неизвестно, рассматривает ли полиция возможность случайного выстрела во время съемок.

Поставщик Сет Кенни оружия сказал полиции, что считает, что боевые пули, найденные на съемочной площадке, могли быть "перезаряженными боеприпасами".

Перезаряженные боеприпасы состоят из переделанных компонентов, включая пули.

Против Болдуина и продюсеров фильма подали гражданские иски с обвинениями в халатности и невыполнении протоколов безопасности. Продюсеры заявили, что проводят собственное внутреннее расследование.

Что предшествовало:

  • 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
  • Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

Темы: СШАкинооружиеубийство
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