Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса

В среду ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования ковид-вакцинации, а Европейский Союз разработал обязательные предписания, поскольку Соединенные Штаты зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса Omicron.

Источник: ВОЗ, AFP

Прямая речь главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса: "Во всем мире мы имеем токсическую смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов".

"Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta.

И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron".

Детали: Новый вариант, о котором неделю назад впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения в Южной Африке, быстро появилась на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу еще одной тяжелой зимы.

В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого варианта.

Выявление и распространение нового штамма свидетельствуют, что продолжающаяся уже почти два года глобальная борьба с Covid-19 далека от завершения.

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.

Omicron побудил правительства по всему миру восстановить ограничения на поездки, в частности в Южную Африку. Япония приостановила новое бронирование авиабилетов в страну.

В среду секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике такие запреты, назвав их "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными".

Рост уровня заражения уже привел к тому, что правительства некоторых европейских стран снова ввели обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить рост количества госпитализаций.

Несмотря на то, что правительства действовали в одностороннем порядке, вводя ограничения на поездки, страны-члены ВОЗ собрались в Женеве, чтобы работать над международным соглашением по преодолению последующих пандемий.

Межправительственный орган для переговоров будет создан для достижения договоренности о реагировании на будущие пандемии, его первое заседание запланировано на 1 марта 2022 года.

Напомним: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за начало дискуссий о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

Австрия из первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.

США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.