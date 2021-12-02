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"Тысяча Зеленского" будет называться "еПоддержка" и на нее можно будет накупить книг

Четверг, 2 декабря 2021, 13:25
Фото pixabay.com

Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

Источник: министр экономики Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь Свириденко: "Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "еПоддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн. за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку".

Детали: По словам министра, члены правительства уже провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институций, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

Поэтому в Кабмине решили, что потратить 1000 грн. на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка".

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
  • 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
  • 18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.
  • В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияденьги
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