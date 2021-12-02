"Тысяча Зеленского" будет называться "еПоддержка" и на нее можно будет накупить книг

Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

Источник: министр экономики Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь Свириденко: "Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "еПоддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн. за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку".

Детали: По словам министра, члены правительства уже провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институций, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

Поэтому в Кабмине решили, что потратить 1000 грн. на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка".

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